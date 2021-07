Lazio, Hysaj a Formello: l’esterno pronto per le visite

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO – Manca solo l’ufficialità, ma ormai è davvero questione di minuti. Elseid Hysaj ha varcato, per la prima volta questa mattina, i cancelli di Formello. Il terzino ormai ex Napoli incontrerà il neo tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. L’esterno non ha ancora effettuato le visite mediche pre ritiro, alle 13:30 è atteso in Paideia per i test fisici.