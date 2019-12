Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILINKOVIC SERIE A – Sono diverse le persone, tra opinionisti e tifosi, che lamentano un rendimento insufficiente di Milinkovic-Savic. La poca concretezza sotto porta fa pensare che il giocatore abbia un ruolo meno fondamentale per la Lazio, ma così non è. La squadra di Inzaghi ha un reparto offensivo molto importante, quindi il sergente spesso si trova a dover fare da raccordo tra difesa e attacco, mancando di lucidità davanti alla porta avversaria.

I numeri

Particolare è la statistica a favore di Milinkovic-Savic, che mette in luce quanto di buono faccia per i compagni. A dimostrarlo sono i duelli aerei vinti in Serie A. Come è noto, Sergej, data la sua stazza, viene spesso utilizzato come torre a centrocampo per ricevere i lunghi lanci di Strakosha e far partire l’azione offensiva della Lazio. In questo, il giocatore biancoceleste sta riuscendo come mai prima, infatti sono 49 i duelli aerei vinti nelle prime 13 giornate di campionato. A far meglio in Serie A è soltanto Amir Rrahmani, difensore centrale del Verona, che ha vinto un duello in più (50) rispetto a Milinkovic. Sempre sul podio, anche se con accezione diversa, troviamo Dzeko con 47 e Lukaku con 45. C’è però da sottolineare come i due siano spesso chiamati a far da torre all’interno dell’area di rigore, essendo le due punte di ruolo di Roma e Inter. A chiudere la top 5 troviamo, poi, Juraj Kucka del Parma con 44.