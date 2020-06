Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA LAZIO TIFOSI – La Lazio si prepara alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Dopo oltre tre mesi di stop, la squadra di Simone Inzaghi scenderà nuovamente in campo domani sera, al Gewiss Stadium, alle 21:45. Il programma di oggi prevede una seduta di allenamento alle 10:00, poi il pranzo e alle 18:00 il volo charter dall’aeroporto Leonardo Da Vinci. Due ore prima, alle 16:00, il pullman della squadra lascerà Formello direzione Fiumicino.

Lazio, i tifosi a Formello

I tifosi della Lazio hanno deciso di darsi appuntamento fuori dal centro sportivo biancoceleste per caricare la squadra prima della partenza. Il match contro l’Atalanta sarà a porte chiuse, ma i supporters non vogliono far mancare la propria vicinanza alla squadra. Nel volantino diffuso dalla tifoseria organizzata si legge: “Si riparte! Non potremo seguire la Squadra in quel di Bergamo, ma non la lasceremo mai sola. Appuntamento martedì 23 giugno alle ore 16 davanti al distributore “Eni” prima del centro sportivo di Formello per caricare i ragazzi in vista della partita contro l’Atalanta. In questo periodo delicato, un modo per sostenere i nostri colori! Che nessun si tiri indietro, che non si ceda di un metro. Ultras Lazio“. La speranza è che vengano rispettate le distanze di sicurezza, senza creare assembramenti e utilizzando le mascherine.

