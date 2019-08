LAZIO AMICHEVOLE – Questa sera alle ore 20, la Lazio scenderà in Spagna per affrontare il Celta Vigo nel probabile ultimo test internazionale di questa pre season. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i biancocelesti giocheranno un’ultima amichevole prima dell’inizio di campionato previsto contro la Sampdoria il 25 agosto. Il match con molta probabilità si giocherà nel “bel paese” contro molto probabilmente una squadra eliminata dalla Coppa Italia, e proprio per questo si attenderà che si completi il secondo turno nel weekend per ufficializzare l’avversaria. La data sarà sabato 17 o domenica 18 sempre di questo mese.