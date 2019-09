LAZIO RISULTATI – La Lazio c’è, ma poi sparisce. Le prestazioni messe in campo contro Sampdoria e Roma avevano illuso che la squadra fosse ormai maturata, ma la sosta ha interrotto il percorso di crescita. Il ritorno dalla pausa per le Nazionali è stato deleterio per i capitolini, capaci di raccogliere solo sconfitte contro avversari nettamente alla portata. Le cause sono ancora da verificare, ma i vuoti di concentrazione e una superficialità accertata sembrano essere alla base di tutti i problemi.

Lazio, la peggior partenza dell’era Inzaghi

Una situazione resa ancora più chiara dai numeri collezionati dalla Lazio in questo avvio di stagione. Come riporta LazioPage, i 4 punti raccolti nelle prime quattro giornate rappresentano il peggior inizio dell’era Inzaghi. Nei passati campionati i biancocelesti avevano conquistato 7 punti nel 2016/17 (2V 1P 1S), 10 nel 2017/18 (3V 1P) e 6 lo scorso anno (2V 2S). Siamo solo a settembre, è vero, ma la partita di domenica contro il Parma suona già come primo bivio importante della stagione da non fallire.