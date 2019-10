BOLOGNA LAZIO LULIC – Oggi, alle ore 15, ci sarà il fischio d’inizio di Bologna-Lazio, incontro valido per la settima giornata di Serie A. In terra emiliana, i ragazzi di Inzaghi cercano conferme contro i rossoblu di Sinisa Mihajlovic. L’arma in più per i biancocelesti si chiama Senad Lulic: 4 gol in 7 partite contro i felsinei.

Il primo gol in Serie A

Quando il bosniaco gioca al “Dall’Ara” sembra sempre avere qualche stimolo in più. Come riporta il Corriere dello Sport, nel 2011 il suo primo sigillo in Italia è arrivato proprio a Bologna, su assist di Cissè, con un destro senza scampo alle spalle di Agliardi. Poi le altre reti che lo rendono l’uomo più percioloso, in zona gol, per la gara odierna.

Numeri

In 121 minuti disputati contro i rossoblu, dunque, 4 reti realizzate e 1 assist. Numeri alla Immobile, da vero bomber di razza, che gli potrebbero permettere di lottare ogni anno per la classifica marcatori. Invece Lulic sembra avere semplicemente un conto aperto con questa squadra e questi colori, riuscendo a trovare sempre forze supplementari quando li affronta. Nove stagioni con la maglia biancoceleste, forse l’ultima visto il contratto in scadenza. Arrivato a 24 anni dallo Young Boys, non avrebbe mai potuto sapere che in un pomeriggio di maggio del 2013 sarebbe diventato una leggenda di questa squadra. Ora è il capitano, pronto ad entrare nella top 5 dei giocatori con più presenze.