Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO AEREO COSTO – La Lazio vola sempre più in altro. Al momento è la prima squadra italiana ad avere un aereo personalizzato e di proprietà. Il presidente Lotito si è accordato con la compagnia aerea bulgaro-siciliana Tayaranjet sulla base di 700 mila euro per 12 mesi.

L’aereo della Lazio

Come riporta Il Corriere della Sera, la società biancoceleste ha speso ben 150 mila euro per i dettagli e i colori sul velivolo, insieme ad ulteriori 150 mila per ricondizionarlo. L’accordo tra il club capitolino e la compagnia aerea è stato portato a termine in circa un mese. Il Boeing 737 in questione he effettuato il primo decollo nel novembre 1991, cioè 29 anni fa con il marchio Lufthansa. L’aereo riprende i colori della Lazio e per ogni volo la società dovrà sborsare circa 30mila euro mentre per le trasferte europee circa 40-50 mila.

