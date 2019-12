Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PAPÀ INZAGHI – Giancarlo Inzaghi, padre di Filippo e Simone Inzaghi, si sta godendo i successi raggiunti dai suoi due figli. Il Corriere dello Sport, in un’intervista ci mostra come sia indissolubile il legame tra lui e i due allenatori, di cui è il primo tifoso e sostenitore.

Le gioie dei due figli

“Di Natali belli e importanti me ne hanno regalati tanti, anche questo è stato molto apprezzato ma il cammino è lungo e spero riescano a continuarlo. Si sogna con prudenza dopo la Supercoppa della Lazio e il primo posto in Serie B del Benevento“.

Scudetto e Promozione

“Di scudetto con Simone neanche ne parliamo. Ci sono troppe corazzate di mezzo. Con Pippo non pronunciamo la parola promozione, ma il viaggio è cominciato benissimo”.

I ritiri con le squadre

“Immobile è il mio compagno di carte quando vado in ritiro ad Auronzo, gli insegno molte cose, a carte non è un grande giocatore… Di solito in coppia perdiamo contro Simone e Peruzzi, non c’è niente da fare. Io da anni mi faccio una settimana di ritiro con uno e una con l’altro. In estate sono stato a seguire anche il Benevento“.

I due figli

“Non lo dico perché sono i miei due figli, ma sono davvero orgoglioso di come siano diventati uomini. Simone accetta meglio le critiche, è più scherzoso ma ha carattere…Pippo è più permaloso. Simone lo ha chiamato da Riyadh prima della premiazione. Non ha dovuto aspettare, la prima telefonata l’ha fatta a me e a Pippo, prima di andare in tv. Lo fanno sempre. A volte non riesco a parlare perché ho ancora il groppo in gola. Noi ci sentiamo ogni giorno da una vita. I fratelli si sentono ogni giorno da una vita. E parlano di calcio tanto per cambiare”.