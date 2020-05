Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SCUDETTO – Dal confronto nasce sempre qualcosa di costruttivo. La Lazio, come ripetuto più volte da giocatori e staff tecnico, è una famiglia e come tale viene gestita. Lo spogliatoio è il luogo delle riflessioni, dei dibattiti, ma anche il posto dove si risolvono tutte le divergenze. La squadra si era riunita l’ultima volta il 18 maggio scorso, al cospetto anche del presidente Lotito. All’ordine del giorno c’era la questione stipendi, ma non solo.

Lazio, premio scudetto da 10 milioni

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il presidente avrebbe anche formulato la proposta del premio scudetto. Lotito ha fatto la sua promessa: se la Lazio vince lo scudetto il premio per i giocatori sarà di 10 milioni. Conti alla mano, 400mila Euro a giocatore, 500mila per mister Simone Inzaghi. Una notizia che sarebbe stata accolta dallo spogliatoio con un vero e proprio tripudio. Il patto è sancito, ora va solo ratificato e conquistato poi sul campo.

