Tempo di lettura: < 1 minuto

GIROUD LAZIO CALCIOMERCATO – La Lazio di Simone Inzaghi viaggia spedita verso la qualificazione alla prossima Champions League e culla ambizioni scudetto. La partecipazione alla massima competizione per club porterà la società a compiere degli investimenti adeguati per essere all’altezza dell’evento. Un primo colpo di mercato è già pianificato e porta al nome di Olivier Giroud. L’attaccante francese, sfumato a gennaio, potrebbe arrivare a giugno. E il ds Tare ha già in mente un piano per sbaragliare la concorrenza.

Lazio, tutto su Giroud

Il direttore sportivo della Lazio punta sulla tempistica. Come si legge sul Corriere dello Sport, la Premier League chiuderà il 17 maggio (da calendario), il 12 giugno inizierà l’Europeo (si spera). La Lazio proverà l’assalto prima dell’inizio della competizione, questo è il piano. Ma se a gennaio è stato possibile gareggiare con la concorrenza, in estate sarà più difficile. Giroud sarà svincolato, non bisognerà riconoscere indennizzi al Chelsea, ci sarà da trattare solo con il calciatore, e in Inghilterra tengono viva l’ipotesi di un pre-contratto già siglato tra le parti. La Lazio ha pronto un triennale da 3,5 milioni più bonus. Un contratto fino alla soglia dei 37 anni per il bomber, che dopo le voci di mercato invernali ha giocato già tre partite con i Blues segnando anche un gol. Spese folli, ma la Lazio da Champions (e magari da scudetto) potrebbe permettersele.

