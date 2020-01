Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO STATISTICHE – Il pareggio nel derby contro la Roma non ha permesso alla Lazio di portarsi a 12 vittorie consecutive in campionato, ma ha comunque permesso ai biancocelesti di proseguire in una statistica. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, non perde da ben 15 partite in Serie A.

Lazio, 15 risultati utili consecutivi

L’ultima sconfitta della Lazio è datata 15 settembre 2019 contro la Spal, proprio la prossima avversaria in campionato domenica prossima. I 15 risultati utili consecutivi, pongono i biancocelesti al secondo posto in Europa; secondi solamente al super Liverpool di Jurgen Klopp.

