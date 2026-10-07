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Lazio ancora imbattuta: sono 11 le squadre senza sconfitte in Italia
Dopo le prime giornate di campionato, la Lazio può vantare ancora un dato particolarmente significativo: è una delle 11 formazioni italiane che non sono mai state battute in questa stagione.
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Lazio, la striscia continua: biancocelesti ancora senza ko, solo 11 squadre in Italia
Come riporta Tuttomercatoweb, 11 squadre sono ancora imbattute in Italia. Nel massimo campionato, insieme alla Lazio, resistono Inter, Roma e Milan. Il primato non riguarda però soltanto la Serie A. In Serie B sono infatti quattro le formazioni che hanno mantenuto l’imbattibilità: Palermo, Südtirol, Mantova e Cesena. Tre, invece, le squadre ancora senza sconfitte provenienti dalla Serie C. Nel Girone A ci sono Union Brescia e Trento, mentre nel Girone B è lo Spezia a completare il gruppo.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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