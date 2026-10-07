Connect with us

NOTIZIE

Lazio ancora imbattuta: sono 11 le squadre senza sconfitte in Italia

Published

2 ore ago

on

Lazio imbattuta 11 squadre Italia

Dopo le prime giornate di campionato, la Lazio può vantare ancora un dato particolarmente significativo: è una delle 11 formazioni italiane che non sono mai state battute in questa stagione.

Leggi anche: Sarri: “Ho sempre cercato di portare Raspadori nella mie squadre”

Lazio, la striscia continua: biancocelesti ancora senza ko, solo 11 squadre in Italia

Come riporta Tuttomercatoweb, 11 squadre sono ancora imbattute in Italia. Nel massimo campionato, insieme alla Lazio, resistono Inter, Roma e Milan. Il primato non riguarda però soltanto la Serie A. In Serie B sono infatti quattro le formazioni che hanno mantenuto l’imbattibilità: Palermo, Südtirol, Mantova e Cesena. Tre, invece, le squadre ancora senza sconfitte provenienti dalla Serie C. Nel Girone A ci sono Union Brescia e Trento, mentre nel Girone B è lo Spezia a completare il gruppo.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINOWHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI