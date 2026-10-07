Lazio ancora imbattuta: sono 11 le squadre senza sconfitte in Italia

Dopo le prime giornate di campionato, la Lazio può vantare ancora un dato particolarmente significativo: è una delle 11 formazioni italiane che non sono mai state battute in questa stagione.

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Lazio, la striscia continua: biancocelesti ancora senza ko, solo 11 squadre in Italia

Come riporta Tuttomercatoweb, 11 squadre sono ancora imbattute in Italia. Nel massimo campionato, insieme alla Lazio, resistono Inter, Roma e Milan. Il primato non riguarda però soltanto la Serie A. In Serie B sono infatti quattro le formazioni che hanno mantenuto l’imbattibilità: Palermo, Südtirol, Mantova e Cesena. Tre, invece, le squadre ancora senza sconfitte provenienti dalla Serie C. Nel Girone A ci sono Union Brescia e Trento, mentre nel Girone B è lo Spezia a completare il gruppo.

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