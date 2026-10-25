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Lazio imbattuta, l’ultima volta che è successo i biancocelesti hanno vinto il titolo

Published

4 ore ago

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Frattesi e Floriani Mussolini

In barba a qualsiasi tipo di scaramanzia il Corriere dello Sport ricorda che una Lazio imbattuta nelle prime otto giornate di Serie A è un evento verificatosi solamente sei volte nella storia del club, l’ultima volta la squadra di Eriksson al termine della stagione vinse lo scudetto.

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Lazio da record, i biancocelesti non restavano imbattuti dallo scudetto del 2000.

Sette vittorie ed un pareggio con rammarico contro il Milan, per un inizio di stagione pazzesco per la Lazio di Gattuso. Biancocelesti imbattuti nelle prime 8 gare stagionali, evento accaduto solo sei volte nella ultracentenaria storia del club capitolino. Un ruolino di marcia del genere l’ultima volta aveva portato la squadra di Eriksson ad alzare lo scudetto al termine dell’annata.

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