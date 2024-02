Perinetti su Immobile: "La società deve ritagliargli lo spazio giusto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE INTERVISTA PERINETTI - Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell'Avellino, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Ciro Immobile, giocatore con cui ha condiviso l'esperienza al Siena nella stagione 2010/11.

Lazio, le parole di Perinetti su Immobile

"Immobile ha cominciato con me a Siena, si vedeva che avrebbe fatto cose speciali. La società gli deve ritagliare lo spazio giusto per l'età che avanza. Lui è sempre stata l'unica punta, ora deve ritagliarsi uno spazio diverso. Non possiamo pensare che continui a fare le cose che faceva cinque anni fa".