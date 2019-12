Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE – Sesta vittoria in campionato per la Lazio di Simone Inzaghi. 3-0 sull’Udinese e altri tre punti conquistati. Protagonista Luis Alberto e il solito, immancabile, Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste continua a macinare record scalando la classifica all time dei marcatori laziali e oggi, come piace a lui, a suon di doppietta.

Il recordo è vicino

Come riporta LazioPage con la quinta doppietta in campionato dopo sole 14 giornate, Immobile è a -2 dal record storico in un campionato per un giocatore della Lazio (7, realizzate da Crespo nel 2000/01 e dallo stesso Immobile nel 2017/18) .