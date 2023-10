Ciro Immobile extra campo: sarà ospite a Verissimo

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE OSPITE VERISSIMO - Ciro Immobile si prende la scena in campo, con la maglia della Lazio, ma anche fuori. Il bomber biancoceleste sarà ospite a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domenica 22 ottobre alle 16:30.

Immobile ospite a Verissimo, il comunicato del programma Tv

Ciro Immobile sarà dunque ospite per la prima volta a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5. Ad annunciarlo è la stessa trasmissione tramite con comunicato: "Prima intervista a Verissimo per il capitano della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile".