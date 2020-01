Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS DELLA GIORNATA – Ripresa degli allenamenti in casa Lazio, dopo una giornata di riposo concessa da Inzaghi ai propri calciatori. In campo non si vede Correa, che è uscito malconcio dal derby contro la Roma. La Lazio rischia di perdere il proprio attaccante per le prossime partite. Luis Alberto invece, sempre più protagonista in Serie A, tranquillizza su Instagram i propri tifosi.

Calciomercato

Prosegue nel frattempo il calciomercato fino al 31 gennaio. Il Napoli tessera ufficialmente Politano. In casa Lazio, invece, la situazione di Correa potrebbe muovere anche qualcosa in entrata. Paloschi si allontana, Jallow diventa una pista più concreta. Nel frattempo il Celta Vigo sembra aver messo gli occhi su Jony, l’esterno di Simone Inzaghi. Un colpo importante anche per la Lazio Primavera che accoglie dalla Viterbese Ricci.

Le prossime partite di campionato

Prosegue il campionato biancoceleste, con la Lazio che è attesa domenica nel match contro la Spal. Per i capitolini non ci saranno squalificati, mentre ci saranno due assenze pesanti per gli avversi. Prosegue al contempo la vendita dei biglietti per il match e proprio oggi è partita anche quella per il recupero contro il Verona in programma il prossimo 5 febbraio. Dopo queste due partite la Lazio giocherà in trasfera a Parma, per poi tornare protagonista nello scontro diretto contro l’Inter, fondamentale per la classifica. In questa occasione i nerazzurri riabbracceranno Lautaro Martinez, fermato per due giornate di squalifica.

Le altre parole

Buffon apprezza il cammino biancoceleste ed esalta le prestazione della Lazio. Il Lukaku nerazzurro nel frattempo ringrazia il fratello per avergli insegnato l’italiano e ricorda il suo arrivo all’Inter e la prima finale vista contro la Lazio. Sacchi non è convinto della difesa a 5 proposta dai biancocelesti, che a detta sua penalizzerebbe la squadra capitolina. Nel frattempo Caltagirone smentisce un possibile accordo per fare lo stadio della Roma a Tor Vergata e Vito Cozzoli diventa nuovo AD di Sport e Salute.

