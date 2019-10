LAZIO EUROPA LEAGUE – Questa sera, la Lazio affronterà il Rennes nella seconda giornata valida per i gironi di Europa League. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta contro il Cluj per 2-1, e la sfida con i francesi è l’occasione giusta per invertire la rotta.



Lazio, 5 sconfitte consecutive in Europa League

La Lazio non vince una partita di Europa League dall’8 novembre del 2018 (2-1 al Marsiglia). Da allora per gli uomini di Inzaghi sino arrivate 5 sconfitte consecutive, prima contro Apollon Limassol ed Eintracht, poi nelle due sfide con il Siviglia ai sedicesimi di finale, ed infine contro il Cluj nell’esordio di quest’anno. Ora contro il Rennes i biancocelesti vogliono invertire la rotta, e tornare alla vittoria per sistemare la classifica.