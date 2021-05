Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Lunedì 3 maggio. Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, la Lazio ha usufruito di un giorno di riposo concesso da Inzaghi. La squadra si ritroverà a Formello nella giornata di domani. Oggi è stato il giorno in cui la Nazionale italiana si è vaccinata in vista dell’Europeo, competizione in cui il pubblico sarà presente allo stadio. Uscito dallo Spallanzani, Ciro Immobile ci ha tenuto a ribadire l’importanza dei vaccini. Nel corso della giornata è stato anche condannato il medico Galanti, ritenuto colpevole per la morte di Davide Astori, scomparso nel 2018. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Lazio, tutte le news e i fatti di oggi

Dopo aver vinto contro il Genoa per 4 a 3, la Lazio dovrà affrontare la Fiorentina. La Viola, che potrebbe essere priva di Ribery, deve vincere per non rischiare di finire in zona retrocessione e darà battaglia. I biancocelesti, invece, sono in piena corsa Champions e dopo i pareggi di Atalanta e Napoli vedono aumentare le proprie chance. Ciro Immobile, sui social, ha garantito che la squadra non mollerà fino alla fine. La Lazio Primavera, nel frattempo, ha vinto per 5 a 0 contro la Fiorentina e si è rilanciata per la corsa salvezza. Per quanto riguarda la compagine femminile, Carolina Morace e Antonietta Castiello hanno detto la loro sul finale di stagione. Infine, dalla Turchia, si parla di un possibile ritorno di Muriqi al Fenerbahce.

Emanuele Castellucci

