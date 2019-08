LAZIO RINNOVO CAICEDO – Il contratto di Felipe Caicedo con la Lazio scadrà nel 2020. Come riporta il Corriere dello Sport, le due parti non hanno ancora trovato l’accordo. Resta distanza tra domanda e offerta ed al momento la trattativa sembra bloccata.

Rinnovo Caicedo: fase di stallo

L’ecuadoriano avrebbe chiesto alla Lazio circa 2,5 milioni l’anno, per il prolungamento del contratto fino al 2021. I biancocelesti però, sembrano non volersi spingere oltre i 2. La trattativa si trova in questo momento in una fase di stallo e l’ex City potrebbe rimanere fino alla scadenza prevista nel 2020, e lasciare il club di Lotito a parametro zero.