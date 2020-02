Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER BRIGA INTERVISTA – Manca poco alla sfida Scudetto tra Lazio e Inter. Lo stadio Olimpico farà da cornice alla partita di cartello dell 24esima giornata e come per tutte le grandi occasione ci sarà un spettacolo come antipasto in attesa della gara. Il compito di aprire lo show è stato affidato al cantante Briga, grande tifoso dei biancocelesti. L’interprete, dopo aver calcato il palco dell’Ariston di Sanremo, caricherà i tifosi presenti allo stadio con una performance delle sue. In un’intervista rilasciata al Messaggero, Briga ha parlato del suo rapporto con la Lazio e della sua fede per i colori bianc’azzurri. Ecco le sue parole.

L’onore di aprire una sfida importante

“Sono emozionatissimo. La società chiedendomi una cosa del genere mi ha preso al cuore. Sono più in tensione per la partita che per la mia esibizione.”

Omaggio a Liam Gallagher

“Bisogna crederci, partita dopo partita, seguendo questo trend. Bisogna giocare lottando contro l’idea della sconfitta, Per me la lazialità è un modo di affrontare la vita, una direzione ostinata e contraria, per citare De André. Se dovessi accostare una mia canzone alla Lazio, non avrei dubbi: Ciao papà, in cui c’è il verso ‘E io vorrei bere una Coca con te, camminando per la strada di domenica alle tre.’ Non vedo l’ora di esibirmi, farò un omaggio a Liam Gallagher. L’Adrenalina è a mille, e sogno di fare un concerto allo Stadio Olimpico.”

Val Cas

