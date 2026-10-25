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Rimonta Inter, i nerazzurri riacciuffano la Lazio in vetta

Published

3 ore ago

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lazio inter cima classifica serie a

Nei minuti di recupero l’Inter ribalta il vantaggio della Fiorentina e raggiunge in cima alla classifica di Serie A la Lazio con 22 punti.


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Lazio raggiunta dall’Inter in cima alla classifica di Serie A.

Fino al 91′ di Inter Fiorentina, la Lazio sarebbe stata prima da sola in classifica con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, in quel momento sotto 1-0 contro la Viola. Ma nei minuti di recupero i meneghini hanno risposto all’iniziale vantaggio dei toscani con Jimenez, con le reti di Thuram e di Zielinski su rigore. Ora Lazio ed Inter si trovano appaiate in classifica con 22 punti a testa.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 22 8
2 Inter 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
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