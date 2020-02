Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER TIFOSI OLIMPICO – Per spingere la Lazio a portarsi a -1 dalla Juventus capolista, i tifosi biancocelesti hanno riempito la tribuna ospiti dello stadio Tardini contro il Parma. Ieri in trasferta erano poco meno di 4mila i sostenitori laziali presenti allo stadio. Un dato incredibile, che attesta l’entusiasmo che circola per le grandi prestazioni della squadra di Simone Inzaghi. E domenica prossima all’Olimpico arriva l’Inter, per una sfida che vale tantissimo.

Lazio Inter, i tifosi riempiono l’Olimpico

Come riportato dal Corriere dello Sport, per la sfida contro i nerazzurri i tifosi della Lazio sono pronti a riempire le tribune dell’Olimpico. Al momento sono stati strappati 18.500 biglietti che, sommandoli ai circa 20mila abbonati, si arriva intorno ai 40mila. In previsione, quindi, si prospetta una bolgia con circa 60mila spettatori sugli spalti: numero raggiunto solamente nella sfida di dicembre contro la Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.