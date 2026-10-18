NOTIZIE
Lazio scivolata al terzo posto, ora l’impresa per riprendersi la vetta
Dopo le prime sei giornate la Lazio si è trovata inaspettatamente al primo posto, le vittorie di Inter e Roma nel settimo turno hanno fatto scivolare i biancocelesti al terzo posto in classifica: Gattuso sogna un altro successo da record per riprendersi la vetta.
LEGGI ANCHE: Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
Vincendo contro la Juventus la Lazio si riprenderebbe la vetta della classifica insieme all’Inter.
L’Inter in rimonta ha superato il Bologna per 3-1, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A in solitaria con 19 punti. La Roma e il Como hanno risposto presenti, vincendo i loro match rispettivamente contro Genoa e Fiorentina. I cugini hanno agguantato la seconda posizione, mentre i lariani, nonostante il successo, restano dietro alla Lazio in graduatoria.
Gattuso è già entrato nella storia collezionando 16 punti nelle prime 6 giornate, ma l’appetito vien mangiando. L’impresa si preannuncia titanica, la Juventus di Spalletti è ancora imbattuta allo Stadium, ma se si vuole sognare in grande, questo è il momento di lanciare il cuore oltre l’ostacolo e il pallone oltre la linea di porta difesa da Vicario. Un paio di mesi fa i tifosi biancocelesti avrebbero firmato con il sangue per ottenere un pareggio sul campo della Vecchia Signora, oggi c’è maggiore consapevolezza e soprattutto la folle idea che si possa tornare in vetta per dare fastidio ancora per un po’ a chi non considera minimamente la Lazio come una pretendente per le posizioni europee.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|Roma
|17
|7
|3
|LAZIO
|16
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
|Como
|11
|6
|7
|Juventus
|11
|6
|8
|Napoli
|10
|6
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Atalanta
|9
|6
|11
|Sassuolo
|8
|6
|12
|Torino
|7
|6
|13
|Lecce
|6
|6
|14
|Bologna
|5
|6
|15
|Udinese
|4
|6
|16
|Monza
|4
|6
|17
|Parma
|4
|6
|18
|Genoa
|4
|6
|19
|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE1 giorno ago
Progetto Flaminio: a novembre i documenti e pubblico interesse nel 2027
-
NOTIZIE4 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
NOTIZIE3 giorni ago
Sprint Lazio sui rinnovi: dopo Floriani, subito Isaksen, Rovella e Dele-Bashiru. Su Marusic…
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Chiesa alla Lazio, in Inghilterra la pista è calda