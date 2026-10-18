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Lazio scivolata al terzo posto, ora l’impresa per riprendersi la vetta

Published

4 ore ago

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Gennaro Gattuso

Dopo le prime sei giornate la Lazio si è trovata inaspettatamente al primo posto, le vittorie di Inter e Roma nel settimo turno hanno fatto scivolare i biancocelesti al terzo posto in classifica: Gattuso sogna un altro successo da record per riprendersi la vetta.

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Vincendo contro la Juventus la Lazio si riprenderebbe la vetta della classifica insieme all’Inter.

L’Inter in rimonta ha superato il Bologna per 3-1, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A in solitaria con 19 punti. La Roma e il Como hanno risposto presenti, vincendo i loro match rispettivamente contro Genoa e Fiorentina. I cugini hanno agguantato la seconda posizione, mentre i lariani, nonostante il successo, restano dietro alla Lazio in graduatoria.

Gattuso è già entrato nella storia collezionando 16 punti nelle prime 6 giornate, ma l’appetito vien mangiando. L’impresa si preannuncia titanica, la Juventus di Spalletti è ancora imbattuta allo Stadium, ma se si vuole sognare in grande, questo è il momento di lanciare il cuore oltre l’ostacolo e il pallone oltre la linea di porta difesa da Vicario. Un paio di mesi fa i tifosi biancocelesti avrebbero firmato con il sangue per ottenere un pareggio sul campo della Vecchia Signora, oggi c’è maggiore consapevolezza e soprattutto la folle idea che si possa tornare in vetta per dare fastidio ancora per un po’ a chi non considera minimamente la Lazio come una pretendente per le posizioni europee.

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3 LAZIO 16 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
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11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
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