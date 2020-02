Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER SCUDETTO – Si prospetta decisiva la sfida che vedrà protagoniste Lazio e Inter. Con oltre 60.000 presenze ed il CT Roberto Mancini – come riporta il Corriere dello Sport – in tribuna, tutto è pronto per la grande sfida.

Scudetto

Nel big match di questa sera potrebbe risultare decisivo il risultato in chiave scudetto. Questa sera potrebbe esser decisa la vera antagonista della Juventus, che nel frattempo questo pomeriggio giocherà contro il Brescia. Per Inzaghi e per la Lazio è la grande occasione per prendersi una rivincita dopo lo spareggio Champions del 2018. Nella sfida di oggi si incontreranno le due miglior difese del campionato che fino ad ora hanno subito soltanto 20 reti, raggiungendo il record di punti insieme: 107. Mai prima d’ora, c’era stata una sfida al vertice così ricca di punti alla 24^ giornata.

I duelli decisivi

Il match si deciderà nei dettagli e i duelli tra singoli giocatori possono risultare decisivi. Partendo dalle retrovie troviamo i due equilibratori della difesa pronti a guidare i propri compagni: Acerbi-De Vrij sono due giocatori esperti che sanno condizionare il gioco degli avversari. Sulle fasce, nonostante la mancanza di Lulic per i biancocelesti, ci saranno Jony e l’ex biancoceleste Candreva entrambi pronte a riscattare delle prestazioni non convincenti da inizio campionato. A centrocampo, invece, ci sarà grinta e caparbietà nello scontro tra Leiva e Brozovic pronti a recuperare e smistare palloni. Sul duello fisici chi meglio di loro? Milinkovic e Vecino sono pronti a sfidarsi tra colpi di testa e calci piazzati. Infine, due giocatori che con le loro perle potrebbero cambiare la partita: Correa e Lautaro Martinez, entrambi al rientro dopo uno stop muscolare e una squalifica.

