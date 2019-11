Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI RECORD CHAMPIONS – Dalla trasferta di fine ottobre a Firenze, qualcosa è cambiato in casa Lazio. La squadra non ha più perso neanche un punto in campionato. Serve vincere ancora per conservare la terza posizione in campionato: domani c’è l‘Udinese all’Olimpico e Inzaghi cerca una vittoria che gli permetterebbe di eguagliare anche il suo record di due anni fa, quando collezionò 6 vittorie di fila.

Meglio solo Eriksson, Rossi e Pioli

Meglio, come serie consecutive di successi, hanno fatto solo Eriksson nel 1998/’99 (9 vittorie di fila), Delio Rossi nel 2006/’07 (8 vittorie di fila) e Pioli nel 2014/’15 (8 vittorie di fila). Come evidenziato dal Corriere dello Sport, tutte queste squadre ottennero la qualificazione in Champions League.