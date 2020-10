Tempo di lettura: < 1 minuto

INZAGHI LAZIO BORUSSIA – La Lazio, dopo l’altisonante sconfitta per 3-0 nella gara del Marassi, riparte con diverse incertezze. Soprattutto sono da annotare quelle legate agli infortuni e alle motivazioni dei suoi giocatori. Un risultato positivo contro i tedeschi del Dortmund, però, potrebbe rilanciare la squadra e ridare ai giocatori le giuste motivazioni, che sono mancate nella partita di sabato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente Claudio Lotito non è contento della prestazione con la Sampdoria e, di certo, anche il rapporto non più idilliaco con Simone Inzaghi non aiuta. Tuttavia, una buona partita in Champions League contro il Borussia può rappresentare la svolta per la stagione della Lazio, proprio come lo è stata la gara con l’Atalanta lo scorso anno. I tifosi biancocelesti se lo augurano.

