LAZIO INZAGHI SPRINT – Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, Simone Inzaghi richiama tutti a rapporto per preparare al meglio la riscossa in campionato e in coppa. Il tecnico piacentino riavrà a disposizione da domani i nazionali Immobile, Acerbi e Luis Alberto. Vavro rientrerà in giornata dopo l’amichevole contro il Paraguay. Da valutare le condizioni di Correa.

Le mosse di Inzaghi

L’allenatore biancoceleste sembra avere le idee chiare per la sfida contro l’Atalanta in programma sabato pomeriggio. Insieme ad Acerbi e Radu, a completare la linea difensiva ci dovrebbero essere Luiz Felipe, reduce dalla brutta prestazione di Bologna, e Marusic che sembra fisicamente più adatto di Lazzari a contenere le folate offensive degli uomini di Gasperini. Il centrocampo sarà affidato a Luis Alberto, accompagnato da Parolo, che sostituirà lo squalificato Leiva, e Milinkovic.

Il programma

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio lavorerà stamattina, poi domani farà una sola seduta e giovedì e venerdì farà solo allenamenti pomeridiani.