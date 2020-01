Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI SCUDETTO TABU’ – Inzaghi per la storia. Il mister biancoceleste punta all’ennesimo record per il treno Scudetto di Inter e Juventus. Undici successi di fila in Serie A li hanno centrati il Milan di Sacchi nella stagione 1989-90 e la Roma di Spalletti (2005-06). Il record assoluto, con 17 vittorie consecutive appartiene all’Inter di Mancini (2006-07).

I numeri

Come riporta il Corriere dello Sport, contro la Sampdoria Inzaghi andrà a caccia della vittoria numero 100 da allenatore. A 183 c’è Tommaso Maestrelli, che verrà raggiunto proprio nella gara di oggi. A fine stagione, Simoncino conquisterà la vetta della classifica all time degli allenatori più presenti della storia (203 panchine), superando Delio Rossi (184), Eriksson (188), Lorenzo (196) e Dino Zoff (202). 182 partite dell’era Inzaghi: 347 gol, media di 1,90 a partita. Allegri, nello stesso periodo, in 170 partite ha raccolto 331 gol. Gasperini 318 reti in 173 gare. Sarri e Spalletti ancora meno.