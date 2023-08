Il ds del Midtjylland su Isaksen: "È pronto per il passo successivo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ISAKSEN DS MIDTJYLLAND INTERVISTA - Sport Tv2 ha riportato le parole di Svend Graversen, ds del Midtjylland. Ha parlato del trasferimento di Isaksen alla Lazio, ricordando le sue prestazioni in Europa League.

Le parole del ds del Midtjylland su Isaksen

“Nelle due partite contro la Lazio in Europa League, Gustav ha mostrato le sue immense qualità e questo passaggio dimostra cosa può accadere quando si ottiene il massimo nelle partite giuste. Dimostra anche cosa succede quando si lavora con dedizione e concentrazione ogni singolo giorno. La scorsa stagione Gustav si è assunto molte responsabilità e le sue prestazioni in Superliga e in Europa dimostrano che è pronto a fare il passo successivo come calciatore"