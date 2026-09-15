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Isaksen e Provstgaard convocati dalla Danimarca

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55 minuti ago

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Lazio Isaksen Provstgaard Danimarca

Ancora pochi giorni e per i campionati sarà tempo di andare di nuovo in pausa, spazio alle nazionali: in casa Lazio ad aver ricevuto già la propria chiamata ci sono Isaksen e Provstgaard: la Danimarca li ha confermati.

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Lazio, Isaksen e Provstgaard convocati dalla Danimarca

Stagione da protagonista per Provstgaard, stagione invece ancora in fase di decollo per Isaksen. Nonostante questo, i due calciatori della Lazio sono stati convocati dalla Danimarca per le prossime gare. Impegni in Nations League contro Norvegia, Galles e Portogallo per la rappresentativa scandinava che potrà dunque contare anche sui due biancocelesti. Di seguito l’elenco completo dei calciatori chiamati dal CT Riemer.

I convocati della Danimarca

Portieri: Andreas Jungdal (KVC Westerlo), Mads Hermansen (West Ham), Filip Jørgensen (Strasburgo)
Difensori: Andreas Christensen (Barcellona), Joachim Andersen (Fulham), Oliver Provstgaard (Lazio), Victor Nelsso (Nordsjaelland), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland), Alexander Bah (Benfica), Joakim Mæhle (Wolfsburg), Victor Bak (Midtjylland),
Centrocampisti: Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marsiglia),m Victor Froholdt (Porto), Mads Bidstrup (Olympique Lione), Morten Hjulmand (Atletico Madrid), Mikkel Damsgaard (Brentford), Thomas Jørgensen (Tolosa)
Attaccanti: Gustav Isaksen (Lazio), Albert Grønbæk (Amburgo), Patrick Dorgu (Manchester United), Adam Daghim (Hoffenheim), Rasmus Hojlund (Napoli), Kasper Dolberg (Ajax), Kasper Høgh (Celtic)

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