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Poche ore a Lazio Juve Stabia: i convocati di Gattuso

Published

5 minuti ago

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Lazio Juve Stabia convocati

Non manca più molto alla sfida amichevole, che si giocherà a Formello, tra Lazio e Juve Stabia, in programma per il pomeriggio di oggi, 3 ottobre, alle 15: il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati.

Leggi anche: “Gregucci: “La Lazio ha un problema di identità

I convocati di Gattuso per Lazio Juve Stabia

Portieri: Motta, Pannozzo, Renzetti; 

Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Ciucci, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini;

Centrocampisti: Belahyane, Canali, Dele-Bashiru, Farcomeni, Gatto, Morelli, Santagostino;

Attaccanti: Montano, Noslin, Pinamonti, Serra, Sulejmani, Zaccagni.

Indisponibili: Cancellieri, Cataldi, Furlanetto, Galassi, Gudmundsson, Marusic, Przyborek, Rovella.

Giocatori assenti perché in nazionale: Frattesi, Isaksen, Mandas, Provstgaard, Šutalo, Tavares, Taylor.

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7 Juventus 10 5
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12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
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