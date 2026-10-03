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Poche ore a Lazio Juve Stabia: i convocati di Gattuso
Non manca più molto alla sfida amichevole, che si giocherà a Formello, tra Lazio e Juve Stabia, in programma per il pomeriggio di oggi, 3 ottobre, alle 15: il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati.
Leggi anche: “Gregucci: “La Lazio ha un problema di identità”
I convocati di Gattuso per Lazio Juve Stabia
Portieri: Motta, Pannozzo, Renzetti;
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Ciucci, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini;
Centrocampisti: Belahyane, Canali, Dele-Bashiru, Farcomeni, Gatto, Morelli, Santagostino;
Attaccanti: Montano, Noslin, Pinamonti, Serra, Sulejmani, Zaccagni.
Indisponibili: Cancellieri, Cataldi, Furlanetto, Galassi, Gudmundsson, Marusic, Przyborek, Rovella.
Giocatori assenti perché in nazionale: Frattesi, Isaksen, Mandas, Provstgaard, Šutalo, Tavares, Taylor.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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