LAZIO JUVE ZOFF – Un passato glorioso a difesa dei pali della Juventus e diverse esperienze sulla panchina della Lazio come allenatore per Dino Zoff che, intervistato da Il Tempo, ha parlato della prossima sfida tra le sue due ex squadre soffermandosi particolarmente sul momento dei biancocelesti. Queste le sue parole.

Su Inzaghi

“Stimo molto Inzaghi, è un allenatore che ci sa fare. Sono diversi anni che ha una buona squadra a disposizione, potenzialmente devastante. Ha la capacità di schiacciare gli avversari. È cresciuta anche dal punto di vista mentale, non si scioglie più alla prima difficoltà. Ha il dovere di andare in Champions.”

Lazio-Juve

“In questi anni sono uscite fuori sempre delle belle gare, molto equilibrate. La Lazio si è comportata quasi sempre bene e in questo momento sta dimostrando di essere una realtà di questa A. Contro la Juve potrebbe partire anche con i favori del pronostico. Sarà una sfida interessante.”

Immobile

“Immobile sta facendo cose straordinarie, fuori dall’immaginazione. Dimostra di essere un calciatore e un goleador completo, anche se quest’anno con la Var si segna sempre un po’ di più, senza nulla togliere a Ciro.”

Il libro su di lui

“Un libro su di me? Non ne ero a conoscenza, fa piacere essere rimasto nel cuore dei tifosi”.