Lazio Juventus, Allegri ritrova i nazionali alla Continassa

LAZIO JUVE ALLEGRI NAZIONALI- In vista della partita di sabato all'Olimpico contro la Lazio, Allegri ritrova alla Continassa i nazionali.

La Juventus torna ad allenarsi alla Continassa e ritrova i nazionali. Tutti i giocare che sono stati impegnati durante questa pausa sono infatti tornati in gruppo. Hanno svolto un lavoro di scarico come riportato da Tuttomercatoweb.com. Solo Arek Milik e Carlos Alcaraz hanno proseguito nei propri lavori personalizzati per il rientro dai rispettivi infortuni.