OCCHIO AL FISCHIETTO, Colombo arbitra Lazio - Juventus

LAZIO JUVENTUS ARBITRO COLOMBO - L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata di Serie A. Il big match dell'Olimpico tra Lazio e Juventus è stato affidato al Sig. Andrea Colombo della sezione di Como. I suoi assistenti sono Preti e Vecchi, mentre il quarto uomo è Marchetti. Al Var scelto Mazzoleni, assistito da Chiffi.

Colombo arbitra Lazio - Juventus: la designazione completa

Arbitro: sig. Colombo

Assistenti: signori Preti - Vecchi

IV Uomo: sig. Marchetti

V.A.R.: sig. Mazzoleni

A.V.A.R.: sig. Chiffi

I precedenti tra la Lazio e l'arbitro Colombo

Sarà il sesto incrocio tra l'arbitro Colombo e la Lazio: 2 vittorie e 3 pareggi il bilancio, compreso il successo dei biancocelesti a Napoli per 1-2 in questo campionato. Sono invece 2 i precedenti con i la Juventus per il fischietto di Como: una vittoria e una sconfitta lo score.