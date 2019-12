Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO JUVENTUS DIACONALE – Sabato sera big match all’Olimpico di Roma, infatti la Juventus di Maurizio Sarri farà visita ai biancocelesti di Simone Inzaghi. La Lazio è reduce da 6 vittorie consecutive in Serie A e vuole allungare ulteriormente la striscia positiva per continuare da protagonista la corsa alla Champions League. I bianconeri arrivano alla gara dopo uno sbiadito pareggio contro il Sassuolo che gli è costato il primato in classifica a favore dell’Inter. Intanto, ai microfoni di tuttojuve.com, è intervenuto il portavoce delle aquile, Diaconale, per fare il punto della situazione. Ecco le sue parole.

“Juve favorita”

“La Juventus ha pareggiato l’ultima sfida, ma la sua classifica è comunque positiva. Questo non credo significhi che il periodo vissuto sia totalmente negativo, è ancora nella fase di adeguamento delle tattiche del suo allenatore. Le due squadre motivate, a mio credo che i bianconeri siano i favoriti perché hanno i campioni per cambiare l’inerzia della gara.”

“La Lazio vuole giocarsela”

La Lazio ha il massimo rispetto del proprio avversario. Al contrario della partita dello scorso anno, avremo sicuramente una maggiore attenzione. Per tutti vincere contro la Juventus vale molto di più rispetto ai tre punti con altre squadre. La Lazio ha alle proprie spalle molti successi consecutivi, vive una fase assolutamente positiva ed è consapevole delle proprie capacità. Con la Juve bisogna sempre fare una partita straordinaria”.

I big della Juve

“Di Cristiano Ronaldo non è che mi fido particolarmente. Anche gli altri attaccanti sono molto pericolosi. Come non ricordare Paulo Dybala che ci ha sempre punito con gol imprevedibili. Chi toglierei ai bianconeri? Tutti i giocatori della Juventus sono di altissima qualità, toglierne uno e vedere il suo sostituto dello stesso livello sarebbe un esercizio inutile. Non c’è bisogno di fare questo.”