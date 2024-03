Lazio Juventus, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO JUVENTUS DOVE VEDERE - Ritrovato il successo contro il Frosinone, la Lazio vuole aprire una nuova era contro la Juventus. Il big match dell'Olimpico è fissato per le ore 18:00 di sabato 30 marzo 2024. Ecco dove vedere in tv e streaming la sfida tra biancocelesti e bianconeri, valida per la trentesima giornata di Serie A.

Serie A, ecco dove vedere Lazio - Juventus in tv e streaming

Lazio - Juventus, partita dello Stadio Olimpico di Roma, valida per la trentesima giornata di Serie A, sarà visibile in streaming su Dazn. Per vedere l'evento basterà collegarsi all'App tramite Smart Tv, smartphone, tablet o pc. Per gli utenti Sky Sport con relativo abbonamento, sarà possibile usufruire del canale 214, denominato Zona Dazn, per assistere al match.