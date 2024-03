Lazio - Juventus, i convocati di Tudor: c'è Luis Alberto

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO JUVENTUS SERIE A CONVOCATI - A poche ore dal fischio d'inizio, Igor Tudor dirama la lista dei convocati per Lazio-Juventus. Il match è valido per la trentesima giornata di Serie A, i biancocelesti scenderanno in campo senza Nicolò Rovella, Luca Pellegrini e Ivan Provedel. Di seguito la lista dei convocati.

Lazio-Juventus, la lista dei convocati

Portieri: Mandas, Sepe, Renzetti;

Difensori: Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Gila, Marusic;

Centrocampisti: Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi;

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Zaccagni.