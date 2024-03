Serie A, Lazio-Juventus: 1-0 Buona la prima di Tudor la decide Marusic

Tempo di lettura: 4 minuti

LAZIO JUVENTUS SERIE A 2023 2024 -La Lazio riparte dal campionato, guidata da Igor Tudor arrivato dopo la vittoria con il Frosinone. I biancocelesti se la vedranno contro la Juventus di Allegri allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito la cronaca live e il tabellino della partita valida per la trentesima giornata di Serie A.

Serie A, Lazio - Juventus: la cronaca del match

Secondo Tempo

94'- Triplice fischio all'Olimpico, vince la Lazio di Tudor grazie a Marusic

93'- GOL LAZIO, MARUSIC porta in vantaggio i biancocelesti. Il montenegrino sfrutta al massimo il cross de Guendouzi

92'- Bremer blocca la possibile partenza di Immobile

90'- AMMONIZIONE LAZIO, Cartellino giallo per Immobile per proteste

90'- Concessi 3 minuti di recupero

89'- Ci prova la Lazio, Guendouzi tenta il cross in mezzo che viene deviato in corner

87'- Occasione Lazio, Luis Alberto ci prova da fuori il suo tiro viene deviato da Rugani e scheggia il palo. Colombo da rimessa dal fondo

85'- Occasione Lazio, Ci prova dalla distanza Vecino servito al limite da Luis Alberto, ma il suo tiro esce largo

83'- CAMBIO LAZIO, entra Luis Alberto ed esce Zaccagni

81'- Zaccagni prova l'azione solitari arrivando sul fondo e mettendo in mezzo, ma i difensori spazzano senza difficoltà

80'- DOPPIO CAMBIO LAZIO, escono Kamada e Cataldi ed entrano Vecino e Guendouzi

80'- CAMBIO JUVENTUS, esce Kean entra Sekulov

78'- La Lazio pressa alta, Kamada recupera un pallone sulla fascia e prova il cross che finisce nelle mani del portiere che riparte subito, ma Gila blocca tutto in corner

75'- AMMONIZIONE JUVENTUS, Cartellino giallo per Weah, il giocatore bianconero è stato punito per aver commesso un fallo duro su Zaccagni

72'- Occasione Lazio, Marusic ha provato con un tiro piazzato. Ha controllato la palla, guardato la porta e poi l’ha sparata dal limite dell’area, ma il tiro ha colpito uno dei difensori e la palla è rimbalzata fuori

71'- AMMONIZIONE JUVENTUS, Giallo per Iling-Junior che atterra Isaksen che tentava la ripartenza

70'- Ci prova la Lazio, con Marusic che prova il cross per Immobile ma il pallone arriva docile per Szczesny

68'- CAMBIO JUVENTUS, Esce Chiesa ed entra Yildiz

67'- La Lazio continua un possesso palla sulla trequarti offensiva senza però trovare l'imbuca giusta

64'- Ci prova dalla distanza di Felipe Anderson, il pallone del brasiliano finisce molto alto. Il tiro è arrivato dopo un interminabile palleggio biancoceleste

61'- CAMBIO JUVENTUS, Entra Weah ed esce Cambiaso

59'- Grande chiusura di Gila su Kean, il difensore biancoceleste deve intervenire in scivolata in area di rigore per fermare il contropiede biancoceleste

58'- Ci prova la Lazio con una serie di tocchi stretti sulla trequarti della Juventus, Danilo prova il retropassaggio che mette in difficoltà il portiera che in qualche modo spazza

57'- DOPPIO CAMBIO LAZIO, Entrano Isaksen ed Immobile ed escono Pedro e Castellanos

53'- Casale prova il tiro che viene deviato e conquista un corner. Tutto era iniziato proprio da un recupero alto del difensore che aveva servito Felipe Anderson che lo ha riservito sul lungo

52'- Ancora Juventus, che ora trova coraggio, con Chiesa che prova il tiro che viene deviato, stava per diventare buono per Kean, ma grande chiusura di Casale

50'- Occasione Juventus, Cambiaso solo ci prova al volo sul cross di Iling, ma Madas para. La Juventus ora prende il possesso del gioco

47'- La Lazio, continua con una forte pressione su portatori di palla, la Juventus è passata al 3-5-2

46'- DOPPIO CAMBIO JUVENTUS, Entrano Iling-Junior e McKennie ed escono Miretti e De Sciglio

46'- Inizia il secondo tempo

Primo tempo

45'- Termina senza recupero la prima frazione di gioco

43'- Ci prova ancora Chiesa, ma il suo tiro dal limite viene parato da Mandas

42'- Mandas dice di no a Chiesa, la Juventus è arrivata sul fondo ed è riuscita a servire in area Chiesa che ha provato il tiro bravo il portiere biancoceleste a dire di no

40'- Brava la difesa biancoceleste a chiudere su Kean che ha perso l'attimo per servire Miretti

37'- Lazio ancora aggressiva, pressa a tutto campo, i bianconeri attendo molto sulle palle a metà.

34'- La Juventus ha provato la ripartenza, trovando la Lazio un pò scoperta per fortuna il pallone per Kean non era preciso

32'- La Juventus, prova a cambiare modulo in modo di tenere più basso Marusic

30'- La Juventus è raccolta nella sua metà campo la Lazio prova a trovare la giusta imbucata

26'- Ancora Lazio, che arriva con facilità sulla fascia sinistra con i triangoli tra Anderson, Zaccagni e Felipe Anderson che arrivano sul fondo ma il tiro non trova la porta

25'- Occasione Lazio, Felipe Anderson prova il tiro ma Szczesny dice no. La Lazio entra con una facilità disarmante nella zona centrale

22'- Occasione Lazio, Szczesny prova il tocco per il difensore , ma Pedro capisce tutto, tenta il passaggio arretrato, ma Kamada non riesce a calciare a porta vuota

20'- Occasione Lazio, Ancora su piedi di Castellanos. Felipe Anderson serve un pallone al bacio per l'attaccante argentino ma il suo tiro trova solo l'esterno della rete a tu per tu con Szczesny

17'- Occasione Lazio con Castellanos, Pressing alto della Lazio che recupera palla in area di rigore e serve al limite l'argentino ma il suo tiro finisce fuori alla sinistra di Szczesny

16'- Combinazione tra Marusic e Felipe Anderson, con il montenegrino che arriva al cross, la difesa della Juventus libera con un brivido rischiando sulla pressione di Castellanos

14'- Felipe Anderson conquista un corner, che viene battuto corto, con Pedro che prova il cross deviato da Kean

12'- Fallo di Kean su Romagnoli a centrocampo, il difensore biancoceleste ha subito un colpo al viso

9'- Ci prova la Juventus, con Chiesa che batte la punizione in mezzo verso Bremer che trova il terzo tempo ma il suo colpo di testa finisce fuori

8'-Al momento prova a fare gioco, la Juventus aspetta e tenta di ripartire come appena fatto con Chiesa che viene fermato con fallo da Felipe Anderson sulla trequarti difensiva biancoceleste

4'- Pressing alto della Lazio che recupera palla alta, Pedro non controlla bene torna indietro da Kamada che prova il tiro da fuori, che però finisce alto

2'- La Lazio, inizia con il possesso palla, girando il pallone tra difensori e Cataldi che mette in moto Marusic. Il montenegrino crossa per Castellanos che stoppa per Pedro che allunga per Zaccagni che prova il cross. Il traversone viene deviato in corner

1'- Inizia il match all'Olimpico di Roma, è cominciata Lazio-Juventus

Serie A, Lazio-Juventus: il tabellino dell'incontro

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Felipe Anderson, Kamada, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Pedro; Castellanos. Allenatore: Tudor.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cambiaso, Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

NOTE

Arbitro: Sig. Colombo

Marcatori: 93'-Marusic (L)

Ammoniti: 71'- Iling-junior (J), 75'- Weah (J), 90'- Immobile (L)

Recupero: 3'st