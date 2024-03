Tudor: "Non si poteva iniziare meglio"

Tempo di lettura: 2 minuti

TUDOR LAZIO JUVENTUS SERIE A POST PARTITA - Termina sul punteggio di 1-0 il match Lazio-Juventus, valido per la trentesima giornata di Serie A. Ai microfoni di Dazn ha parlato Tudor. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lazio - Juventus, le parole di Tudor nel post partita

“E’ il film migliore che potessi sperare, è bello vincere così e non potevamo partire meglio. Sono contento per i ragazzi, per come l’hanno interpretata e sono felice di essere partiti con il piede giusto. Destino? Fortuna e sfortuna non esistono, esiste il lavoro. C’è da allenarsi, la domenica è la conseguenza del lavoro fatto in settimana. Volevamo ripartire in modo serio, senza scuse. Marusic ha fatto un gran gol, dovevo arrivare io per fargli capire che è un’ala e non un terzino”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Kamada?



"Ha fatto una gara importante, per le caratteristiche di gioco che voglio mi sembra adatto. E’ un ragazzo d’oro, è intelligente tatticamente, mi è piaciuta la voglia di andare forte, di soffrire quando serviva. Piano piano aggiungeremo le cose, possiamo crescere ma i mattoni vanno messi piano piano, con il tempo”

Come ha visto Immobile?



“Sapeva che sarebbe rimasto fuori, era giusto che dopo la doppietta col Frosinone giocasse Castellanos. Io sono lì per motivare i miei giocatori, ma la cattiveria la devono mettere loro. L'ho visto affamato, vuole sfruttare questi due mesi e sono contento”.

Felipe Anderson quanto è importante nella sua Lazio?



“Su certe cose posso esprimere la mia opinione. E’ un professionista che non si risparmia mai, ha qualità nel palleggio e corsa, è un giocatore straordinario per me”.

Tudor ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Oggi in divisa, continuiamo così, abbiamo vinto. Gara giusta, abbiamo lavorato poco tempo ma i ragazzi sono stati bravi. Il gol alla fine è il massimo che si poteva avere. Tutto è importante, ma vincere così è una bella emozione. Gli esterno sono molto duttili, possiamo fare tutte e due le fasce anche con le ali. Sono contento con i giocatori che ho".

"Questa sera grande gara anche dei difensori, sono stati molto concentrati. Andiamo avanti. I ragazzi la volevano vincere, poi giocare contro la Juventus è una cosa bella. È un bel segnale oggi. Abbiamo fatto 6/7 allenamenti, c'è ancora del lavoro da fare in modo continuo. Con le vittorie si lavora meglio, ma si cresce sempre. Il mio è un calcio un po' diverso rispetto a Sarri, sono cose nuove. Ci vuole tempo ma siamo sulla strada giusta".