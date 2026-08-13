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La notte della Supercoppa, 2-3 alla Juventus e il sogno Murgia: il ricordo del club (F&V)
Probabilmente tutti i laziali, o quasi, ricordano questa partita come la Supercoppa di Murgia: il 13 agosto del 2017 la Juventus veniva battuta 2-3 dalla Lazio e vedeva i biancocelesti alzare il trofeo.
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L’assist di Jordan Lukaku e il goal di Alessandro Murgia sono ricordi indelebili per il popolo biancoceleste che oggi celebra il nono anniversario di quella straordinaria notte. A regalare il trofeo, proprio all’ultimo respirò, ci pensò l’allora giovane centrocampista della Lazio. Oggi celebrato, insieme al resto della squadra, dalla stessa società.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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