Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PIAZZA DELLA LIBERTA’ FESTA – La Lazio festeggia i laziali. A Piazza della Libertà, sono arrivate tante sezioni della Polisportiva per partecipare ai festeggiamenti organizzati da Mario Notari e dal Lazio Fan Shop, iniziati in mattinata e che proseguiranno fino al 12 gennaio.

Le persone presenti

In questo pomeriggio d’Epifania, c’è spazio per gli spettacoli di cinofilia e di magia. Sono circa un totale di 150 persone quelle presenti. C’è grande entusiasmo, attorno alla Lazio in tutte le sue sfaccettature e ai suoi 120 anni di storia.