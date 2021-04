Tempo di lettura: < 1 minuto

MIRKO FERSINI LAZIO MESSA – Il 12 aprile 2012, Mirko Fersini perse la vita in un tragico incidente stradale. Il giovane aquilotto, a bordo del suo motorino, è morto nelle strade di Fiumicino, luogo in cui era nato e cresciuto. Una storia ancora più dolorosa se si pensa alla recente scomparsa di Daniel Guerini, vittima anche lui di un incidente. Sono queste le parole estrapolate dal comunicato della Lazio: “Troppo presto un’aquila se ne è andata. Mirko Fersini ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia, dei suoi compagni di squadra, dei suoi amici e di tutta la S.S. Lazio”. Per onorare la sua memoria, la famiglia ha deciso di celebrare la messa, oggi alle 19:00. Assenti i rappresentati della Lazio, poiché isolati in bolla dopo la positività di Simone Inzaghi. Presenti tanti suoi ex compagni.

