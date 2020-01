Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIO RAZZISMO – La Lazio ha partecipato quest’oggi all’evento “Un calcio al razzismo”, promosso dall’Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane). L’obiettivo è quello di contrastare ogni forma di razzismo, odio e violenza che ancora oggi condizionano il mondo del calcio e non solo. All’evento è intervenuto anche il Presidente Claudio Lotito.

L’evento

Il congresso si è svolto questo pomeriggio al Centro Bibliografico “Tullio Zevi”, sede dell’UCEI e ha visto la partecipazione di tutte le squadre della Serie A. In rappresentanza della Lazio erano presenti Claudio Lotito, Jordan Lukaku, Tyro Nimmermeer (attaccante della Primavera) e due ragazzi delle giovanili. La piaga della discriminazione sembra ancora non voler abbandonare questo sport e per questo motivo le iniziative sono molteplici.

L’intervento di Claudio Lotito

“Lo stadio è ormai uno sfogatoio, i giovani non hanno più punti di riferimento. Obiettivo del calcio è dare contenuti, i giocatori devono essere campioni nello sport ma ancor più nella vita per essere presi come punto di riferimento”.