Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO COMUNICATO FERSINI – A distanza di 8 anni, il ricordo di Mirko Fersini rimane vivido. Il giovane talento degli allievi nazionali della Lazio, all’epoca guidati da Simone Inzaghi, fu vittima di un incidente in motorino che gli causò prima il coma e poi, purtroppo, la morte. Da quel momento l’ambiente biancoceleste non ha mai spesso di ricordarlo e omaggiarlo. Sulle pagine del sito ufficiale, la Lazio ha pubblicato una nota in memoria del ragazzo: “Troppo presto un’aquila se ne è andata. Mirko Fersini ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia, dei suoi compagni di squadra, dei suoi amici e di tutta la S.S. Lazio. Ha lasciato ricordi ed emozioni nella mente delle persone che gli hanno voluto bene, le stesse persone che, ad otto anni di distanza da quel tragico pomeriggio, giorno dopo giorno tengono vivo il suo ricordo. Il tuo sorriso è la nostra vittoria. Ciao Mirko”.

