LIVE 42′ Lazio Lazio Primavera 0-0: Noslin la mette in mezzo, allontana la difesa

Il precampionato della Lazio è entrato nel vivo e nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, alle ore 18:00 allo Stadio Mirko Fersini di Formello, andrà in scena la prima amichevole di questo ritiro contro la Primavera biancoceleste. Una partita tutta in famiglia, nella quale mister Gattuso farà anche l’arbitro. Noi di Lazionews.eu ve la racconteremo live, in diretta, con la cronaca in tempo reale del match.

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Amichevole: la cronaca di Lazio Lazio Primavera

In diretta la cronaca del primo tempo tra Prima Squadra e Lazio Primavera

34′ – OCCASIONE LAZIO – Percussione solitaria di Pellegrini in area avversaria che culmina con il tiro, che però viene respinto; sul rimpallo, Ratkov spara sopra la traversa a porta completamente sguarnita.

30′ – OCCASIONE LAZIO – Uno-due perfetto sulla corsia di destra tra Noslin e Floriani Mussolini, con l’ex Cremonese che crossa in area e trova Zaccagni. Il capitano della Lazio colpisce di testa e pizzica la traversa.

25′ – Riprende la sfida

22′ – COOLING BREAK

20′ – Lazio che ha il pallino del gioco, ma che non riesce a trovare la via del gol. Mister Gattuso sprona i suoi a essere più cattivi sotto porta.

18′ – OCCASIONE LAZIO – Boulaye Dia, trovato a rimorchio da Zaccagni dopo uno scatto in profondità lanciato da Pellegrini, tenta il tiro a colpo sicuro, che però viene intercettato da un difensore della Primavera.

12′ – OCCASIONE LAZIO – Cross di Pellegrini da corner: cercato Provstgaard, ma anticipato in area dalla difesa di Punzi.

9′ – OCCASIONE LAZIO – Tijjani Noslin, imbeccato da Marusic con una palla morbida, si trova davanti a Motta ma sbaglia tutto tirandogli addosso.

6′ – OCCASIONE LAZIO – Cross morbido di Noslin in area, non raccolto dai compagni. Bene la Lazio sulla corsia di destra.

5′ – Lazio che imposta e con il pallino del gioco in mano, Primavera che contiene e cerca di ripartire.

1′ – INIZIA LA SFIDA AL FERSINI!

Il tabellino di Lazio Lazio Primavera

LAZIO (4-2-3-1): Mandas, Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini, Galassi, Przyborek, Zaccagni, Noslin, Dia, Ratkov. Allenatore: Gattuso.

Mandas, Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini, Galassi, Przyborek, Zaccagni, Noslin, Dia, Ratkov. LAZIO PRIMAVERA (4-3-3): Motta, Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli, Santagostini, Gatto, Battisti, Eone, Sulejmani, Canali. Allenatore: Punzi.

Motta, Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli, Santagostini, Gatto, Battisti, Eone, Sulejmani, Canali. Marcatori:

Arbitro: Pinzani.

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