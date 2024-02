Gregucci: "Sono tifoso laziale fino al midollo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GREGUCCI - Durante l'evento delle Figurine Panini che si è tenuto oggi, domenica 25 febbraio a Roma, insieme al biancoceleste Rovella, era presente Angelo Adamo Gregucci. Ecco le sue parole

Le parole di Gregucci sulla Lazio all'evento Panini

"Sono tifoso laziale fino al midollo. Ho sempre professato la mia fede calcistica, le emozioni più grandi che ho avuto vivono alla Lazio. L’unico difetto è che sono acquisito perché sono nato a Taranto. Da piccolo tifavo Inter, la Lazio per passione è la mia squadra. La Lazio è una squadra che ha avuto tante disgrazie, ma abbiamo tanti sentimenti. Benedetto Croce ha fatto la Lazio ente morale, noi siamo élite sportiva. Siamo la nobiltà".

Sulla Lazio dei -9

"Sofferenza, un campionato che non finiva mai. C’era una pressione incredibile fra me e tutti i miei compagni di squadra, come Fiorini, Caso, me stesso, il comandante Fascetti, un uomo coraggioso. La Lazio purtroppo è disgraziata e siamo finiti nelle scommesse clandestine".

Goal alla Lazio

"Ai miei amici ho detto di marcarmi (ride, ndr.). Non l’hanno fatto e gli ho segnato. Era la prima partita di Boksic. Quando ho lasciato la Lazio era una grande squadra, ha perso troppo però, poteva vincere molti anni prima. C’era sempre la Juventus che ci faceva girare… le cose".

Su Ancelotti

"Io ho conosciuto Lucescu, Ancelotti. Carlo ha un difetto solo… è passato dall’altra parte della Capitale. Grande rispetto, ma io glielo dicevo sempre che ha solo quel problema".