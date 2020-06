Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SAGOME SERIE A – Il campionato di Serie A è prossimo alla ripartenza, ma gli stadi, almeno per il momento, resteranno vuoti. L’emergenza Coronavirus non è passata e gli impianti non devono diventare luogo di assembramento o generatori di possibili nuovi focolai. La palla riprenderà a rotolare senza spettatori sugli spalti, ma le società si stanno attrezzando per far sembrare gli stadi meno vuoti. La Lazio ha avviato una serie di progetti, tra cui “Tu non sarai mai sola“, iniziativa a scopo benefico in comunione con la Croce Rossa Italiana.

Lazio, il progetto “Tu non sarai mai sola”

Ogni tifoso potrà acquistare la propria sagoma che occuperà un posto all’interno dello stadio e verrà autografata da Senad Lulic. Parte del ricavato andrà alla CRI. L’iniziativa, come riporta il Corriere dello Sport, sta avendo un discreto successo. E non solo in Italia. Molti tifosi laziali residenti all’estero, infatti, hanno aderito all’iniziativa per poter essere finalmente “presenti” allo stadio Olimpico nonostante la lontananza. Italiani, stranieri e supporters vip: tutti vogliono contribuire al sogno scudetto. Il presidente CRI, Francesco Rocca, ha ammesso: “Sono molto grato per questa splendida iniziativa dal grande valore simbolico. Un sopporto nobile, ciascuna sagoma rappresenta un sostegno concreto ai nostri volontari. Da laziale sono doppiamente entusiasta”.

