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Lazio Lecce 3-0, Noslin conquista tutti: le pagelle dei quotidiani
Le pagelle dei quotidiani all’indomani di Lazio Lecce vinta 3-0 dai biancocelesti: ecco tutti i voti presi dai calciatori oggi ancora primi in classifica.
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CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 6.5; Floriani Mussolini 7, Doekhi 7, Leite 7, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini sv); Frattesi 7.5, Belahyane 7.5 (83’ Rovella sv), Taylor 7.5; Isaksen 7 (78’ Cancellieri 6.5), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson sv), Noslin 8 (83’ Dele-Bashiru sv). All.: Gattuso 8.
IL MESSAGGERO – Mandas 6.5; Floriani Mussolini 6, Doekhi 7, Leite 7, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini sv); Frattesi 7.5, Belahyane 7.5 (83’ Rovella sv), Taylor 7; Isaksen 7 (78’ Cancellieri 6), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson sv), Noslin 8 (83’ Dele-Bashiru sv). All.: Gattuso 8.
GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani Mussolini 6, Doekhi 6.5, Leite 6.5, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini 6); Frattesi 7, Belahyane 7 (83’ Rovella 6), Taylor 7; Isaksen 7 (78’ Cancellieri 6), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson sv), Noslin (83’ Dele-Bashiru 6). All.: Gattuso 7.5.
CORRIERE DELLA SERA – Mandas 7; Floriani Mussolini 6.5, Doekhi 6, Leite 6.5, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini); Frattesi 7.5, Belahyane 7 (83’ Rovella), Taylor 7; Isaksen 7 (78’ Cancellieri), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson), Noslin 7.5 (83’ Dele-Bashiru ). All.: Gattuso 7.5.
TUTTOSPORT – Mandas 6.5; Floriani Mussolini 6.5, Doekhi 7, Leite 7, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini sv); Frattesi 7, Belahyane 7 (83’ Rovella sv), Taylor 7; Isaksen 7 (78’ Cancellieri 6.5), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson sv), Noslin 8 (83’ Dele-Bashiru sv). All.: Gattuso 7.5.
LA REPUBBLICA – Mandas 6.5; Floriani Mussolini 6.5, Doekhi 7, Leite 7, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini 6); Frattesi 7.5, Belahyane 7 (83’ Rovella sv), Taylor 7; Isaksen 7 (78’ Cancellieri sv), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson sv), Noslin 8 (83’ Dele-Bashiru sv). All.: Gattuso 8.
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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