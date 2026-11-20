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Lazio Lecce, i convocati di Gattuso: c’è anche Frattesi
I convocati di Gattuso per la sfida di sabato pomeriggio alle 15:00 tra Lazio e Lecce: c’è Frattesi con il gruppo.
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I convocati di Gattuso per Lazio Lecce
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
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|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
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|11
|5
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|9
|11
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|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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